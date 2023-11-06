2 Orang Kaya Pemilik Properti Terbesar RI Siap Bantu Garap Hunian di IKN

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan saat ini tengah membangun 47 rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahap awal hingga 2024 mendatang.

Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan rusun yang dibangun menggunakan dana APBN itu bersifat rumah dinas, sehingga tidak bisa dimiliki bagi ASN yang pindah ke ibu kota baru.

Ketika ASN berhenti bekerja, maka unit rusun itu akan kembali ke pemerintahan.

"Karena 47 tower ini rumah Negara, jadi bukan dibeli, memang yang ditugaskan kesana dapat fasilitas tinggal di sana walaupun kami juga mendorong investor masuk membangun rumah milik, tapak atau rusun yang bisa dimiliki," ujar Iwan di JIExpo Kemayoran dikutip Jumat (3/11/2023).

Namun demikian, Iwan menjelaskan apabila masyarakat umum maupun ASN yang hendak pindah dan menetap di IKN, sudah ada rencana dari para pengembang besar untuk mendirikan hunian komersil di IKN.

Sehingga masyarakat juga bisa memiliki hunian pribadi di IKN.

"Untuk seumuran saya, mungkin fasilitas rumah negara ya dimanfaatkan saja, tapi kalau untuk yang muda-muda lebih baik mereka bisa punya rumah disana dan memiliki aset di sana," kata Iwan.

Menurutnya saat ini pengembangan besar RI seperti Summarecon hingga Ciputra sudah melirik potensi pembangunan hunian komersial di IKN.

Bahkan Pemerintah juga sudah menyiapkan lahan khusus apabila mereka siap untuk melakukan investasi.

"Sudah ditawarkan kepada investor, sudah ada beberapa seperti Summarecon, Ciputra sudah berencana, dan lokasinya juga disediakan," sambung Iwan.