Ternyata Negara Ini Tak Punya Tanah Sendiri

Negara yang tak punya tanah sendiri. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Negara ini ternyata tidak memiliki tanah sendiri. Adapun negara itu memiliki nama Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta atau biasa disebut Sovereign Military Order of Malta.

Jika dilihat dari sejarahnya, Ordo ini telah memiliki tanah dan tinggal di Israel, Siprus, Yunani, Italia, dan Malta modern.

Saat ini, Ordo Militer Berdaulat Malta masih hidup, dengan pemerintahan, undang-undang, paspor, dan populasinya sendiri.

Mereka juga memiliki gereja di tempat tinggal mereka di pulau Malta.

Dilansir dari culture trip di Jakarta, Senin (6/11/2023), negara ini memiliki bendera yang berkibar di sejumlah tempat yang ada di dunia.