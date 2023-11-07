Naikkan Gaji Guru Jadi Tantangan dan Komitmen Pasangan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo berkomitmen untuk meningkatkan gaji guru hingga mencapai Rp30 juta rupiah. Meskipun terdengar seperti hal yang sulit dipercaya, hal ini terkait dengan kenyataan bahwa banyak guru di Indonesia masih mendapatkan gaji di bawah standar

Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, telah merilis sebuah buku yang menguraikan visi, misi, dan program kerja mereka dalam upaya memenangkan dukungan pemilih.

Salah satu poin yang menonjol dalam visi dan misi mereka adalah mengenai kondisi guru, terutama guru honorer, yang perlu mendapatkan peningkatan gaji dan kesejahteraan. Sebagaimana yang dicatat dalam buku visi, misi, dan program kerja pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mereka mengungkapkan komitmennya terhadap nasib guru sebagai berikut:

"Pendapatan guru dan dosen harus meningkat dan harus sejahtera, melalui penyempurnaan sertifikasi guru dan dosen secara sederhana," tertulis dikutip dari visi-misi pasangan Ganjar-Mahfud.

Ganjar Pranowo berkomitmen untuk meningkatkan gaji guru guna meningkatkan kesejahteraan mereka dan kualitas pendidikan. Gaji guru yang rendah menjadi permasalahan, dengan beberapa guru yang mendapat gaji di bawah 1 juta Rupiah per bulan.