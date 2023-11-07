Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Saldi Isra Rp15 Miliar, Hakim MK yang Tak Langgar Etik soal Dissenting Opinion Usia Capres

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |19:19 WIB
Harta Kekayaan Saldi Isra Rp15 Miliar, Hakim MK yang Tak Langgar Etik soal Dissenting Opinion Usia Capres
Putusan Sidang MKMK terhadap Saldi Isra. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Nama Saldi Isra ikut menjadi sorotan dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). MKMK dinyatakan tidak bersalah berkaitan beda pendapatan (dissenting oppinion) soal putusan batas usia Capres Cawapres 40 tahun.

Saldi Isra juga menjadi salah satu Hakim MK yang tidak setuju dengan pengesahan batas usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun.

Putusan itu dibacakan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie yang didampingi oleh dua anggotanya Wahiduddin Adams dan Binsar R Saragih. Meski begitu, Saldi dinyatakan tidak bersalah.

"Menyatakan hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda (dissenting oppinion)," ujarnya di ruang sidang MKMK, Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, (7/11/2023).

Dia menegaskan bahwa Saldo Isra tudoa terbukti melanggar kode etik karena dessenting oppinion. Namun demikian, dia tetap diberikan hukuman teguran lisan.

Sebagai informasi, Saldi sendiri memiliki harta kekayaan tercatat dalam Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sebesar Rp15,1 miliar.

Dilansir melalui website resmi milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bernama e-lhkpn, membahas mengenai total harta yang dimiliki seorang pejabat negara.

Rincian hartanya sebagai berikut, Saldi memiliki beberapa bidang tanah dan bangunan yang letaknya ada di Kota Padang dan Kota Solok yang totalnya mencapai Rp4.790.000.00.

Selain itu, ada juga beberapa alat transportasi berupa mobil dan motor seperti Toyota Yaris, Yamaha, dan juga Honda Brio, dengan total nilai yang mencapai Rp447.000.000

Tidak hanya itu, ada juga harta bergerak lain yang dimiliki oleh Saldi yang totalnya sendiri mencapai Rp430 juta. Dilanjutkan dengan surat berharga senilai Rp3,5 miliar. Adanya kepemilikan Saldi isra atas kas sebesar Rp5,9 miliar.

Halaman:
1 2
