Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Swasembada Gula, Mentan Gandeng Brasil

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |19:26 WIB
RI Swasembada Gula, Mentan Gandeng Brasil
Pertemuan Mentan Amran dengan Wamen BUMN Tiko. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan percepatan swasembada gula terus dilakukan. Mulai dari perizinan investasi hingga penggunaan teknologi.

Terbaru, kata Mentan, pemerintah telah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Brasil untuk memperkuat teknologi mekanisasi. Kerjasama dengan Brasil akan menyeret adopsi teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas gula nasional.

"Sekarang ini fokus kita adalah gula dulu agar terpenuhi karena harganya sedang tinggi. Tapi manakala gula rendah baru kita bergerak ke etanol. Sementara untuk membangun pabrik gula, rencananya ID Food akan bergerak di wilayah kawasan dan investor bergerak di wilayah teknologi," kata Amran Sulaiman dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (7/11/2023).

Mengakselerasi cita-cita swasembada gula tersebut, Kementerian Pertanian juga sekaligus menggandeng Kementerian BUMN untuk memberikan dukungan kepada BUMN pangan serta perusahaan pupuk untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mendukung upaya Kementan dalam membangun lebih banyak pabrik gula untuk meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus mewujudkan swasembada.

Salah satu dukungan yang akan diberikan dengan membuat kolaborasi antara ID Food, Pupuk Indonesia dan Kementan sebagai satu kesatuan percepatan produksi gula nasional.

"Intinya kita akan kerjasama untuk memastikan kebutuhan gula dalam negeri dapat kita penuhi. Karena itu kami undang juga dari ID Food, RNI, PTPN dan juga PIHC. Semua akan berkolaborasi bersama kementan," sambung Wamen BUMN.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173197/gula_rafinasi_di_pasar-mkuK_large.jpg
Marak Gula Rafinasi di Pasar, Petani Minta Pengawasan Diperketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169340/impor_gula-UIxd_large.jpg
Pemerintah Resmi Stop Sementara Impor Gula Rafinasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169335/wamentan-6jdw_large.jpg
Gula Rafinasi Bocor ke Pasar, Wamentan: Kita Tindak Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150389/mentan-3wov_large.jpg
Mentan Ingin Kembalikan Kejayaan RI Jadi Produsen Gula Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/320/3148565/gula-4L2c_large.jpg
Bapanas Buka Suara soal Dugaan Rembesan Gula Rafinasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124320/pabrik_gula-akG3_large.jpg
Terjerat Kasus Korupsi, Produksi Pabrik Gula Djatiroto Bakal Terganggu?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement