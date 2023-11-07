RI Swasembada Gula, Mentan Gandeng Brasil

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan percepatan swasembada gula terus dilakukan. Mulai dari perizinan investasi hingga penggunaan teknologi.

Terbaru, kata Mentan, pemerintah telah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Brasil untuk memperkuat teknologi mekanisasi. Kerjasama dengan Brasil akan menyeret adopsi teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas gula nasional.

"Sekarang ini fokus kita adalah gula dulu agar terpenuhi karena harganya sedang tinggi. Tapi manakala gula rendah baru kita bergerak ke etanol. Sementara untuk membangun pabrik gula, rencananya ID Food akan bergerak di wilayah kawasan dan investor bergerak di wilayah teknologi," kata Amran Sulaiman dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (7/11/2023).

Mengakselerasi cita-cita swasembada gula tersebut, Kementerian Pertanian juga sekaligus menggandeng Kementerian BUMN untuk memberikan dukungan kepada BUMN pangan serta perusahaan pupuk untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mendukung upaya Kementan dalam membangun lebih banyak pabrik gula untuk meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus mewujudkan swasembada.

Salah satu dukungan yang akan diberikan dengan membuat kolaborasi antara ID Food, Pupuk Indonesia dan Kementan sebagai satu kesatuan percepatan produksi gula nasional.

"Intinya kita akan kerjasama untuk memastikan kebutuhan gula dalam negeri dapat kita penuhi. Karena itu kami undang juga dari ID Food, RNI, PTPN dan juga PIHC. Semua akan berkolaborasi bersama kementan," sambung Wamen BUMN.