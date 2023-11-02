Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mentan Prioritaskan Benahi Stok Padi dan Jagung

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |16:22 WIB
Mentan Prioritaskan Benahi Stok Padi dan Jagung
Mentan Amran Sulaiman genjot stok padi dan jagung. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa di sisa jabatannya akan memfokuskan pada pembenahan stok pangan di Indonesia.

Pasalnya stok pangan di Indonesia yang saat ini sedang sedang dalam kondisi menurun.

 BACA JUGA:

Amran mengatakan fokus pihaknya saat ini menggenjot dan memproduksi padi dan jagung.

Meski begitu dia mengatakan bahwa komoditas lain tak akan dilupakan.

 BACA JUGA:

"Padi dengan jagung. Tapi yang lain tidak ditinggalkan," katanya saat ditemui di Resto Seribu Rasa, Kamis (2/11/2023).

Halaman:
1 2
