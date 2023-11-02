Mentan Prioritaskan Benahi Stok Padi dan Jagung

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa di sisa jabatannya akan memfokuskan pada pembenahan stok pangan di Indonesia.

Pasalnya stok pangan di Indonesia yang saat ini sedang sedang dalam kondisi menurun.

Amran mengatakan fokus pihaknya saat ini menggenjot dan memproduksi padi dan jagung.

Meski begitu dia mengatakan bahwa komoditas lain tak akan dilupakan.

"Padi dengan jagung. Tapi yang lain tidak ditinggalkan," katanya saat ditemui di Resto Seribu Rasa, Kamis (2/11/2023).