Mengenal 2 Perempuan Indonesia yang Masuk Daftar Pebisnis Paling Berpengaruh di Asia 2023

JAKARTA – Mengenal dua perempuan Indonesia yang masuk daftar pebisnis paling berpengaruh di Asia 2023. Nama Meliza Musa Rusli dan Junita Ciputra masuk dalam daftar pebisnis paling berpengaruh di Asia 2023 versi Forbes.

Melansir Forbes, Selasa (7/11/2023), setidaknya ada 20 nama pebisnis peremuan yang masuk dalam daftar tersebut. Para pebisnis perempuan ini tidak tergoyah oleh kondisi ekonomi dunia yang tidak pasti.

Bisnis mereka terus maju dengan usaha-usaha baru dan meraih posisi teratas di beberapa perusahaan terbesar dan paling bergengsi di kawasan ini.

Berikut adalah profil singkat dua perempuan Indonesia yang masuk daftar pebisnis paling berpengaruh di Asia 2023.

- Meliza Musa Rusli

Meliza menjabat sebagai Direktur Utama Bank Permata. Perempuan berusia 49 tahun ini ditunjuk sebagai presiden direktur Bank Permata pada Mei 2022.

Dia menjadi wanita pertama yang memimpin salah satu bank dalam sepuluh besar bank terbesar di Indonesia berdasarkan aset. Meliza dipromosikan dari jabatan sebelumnya sebagai Wakil Presiden Direktur.