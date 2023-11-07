Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengenal 2 Perempuan Indonesia yang Masuk Daftar Pebisnis Paling Berpengaruh di Asia 2023

Rio Adryawan , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |10:09 WIB
Mengenal 2 Perempuan Indonesia yang Masuk Daftar Pebisnis Paling Berpengaruh di Asia 2023
Daftar pebisnis wanita paling kuat di Asia (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA – Mengenal dua perempuan Indonesia yang masuk daftar pebisnis paling berpengaruh di Asia 2023. Nama Meliza Musa Rusli dan Junita Ciputra masuk dalam daftar pebisnis paling berpengaruh di Asia 2023 versi Forbes.

Melansir Forbes, Selasa (7/11/2023), setidaknya ada 20 nama pebisnis peremuan yang masuk dalam daftar tersebut. Para pebisnis perempuan ini tidak tergoyah oleh kondisi ekonomi dunia yang tidak pasti.

Bisnis mereka terus maju dengan usaha-usaha baru dan meraih posisi teratas di beberapa perusahaan terbesar dan paling bergengsi di kawasan ini.

Berikut adalah profil singkat dua perempuan Indonesia yang masuk daftar pebisnis paling berpengaruh di Asia 2023.  

- Meliza Musa Rusli

Meliza menjabat sebagai Direktur Utama Bank Permata. Perempuan berusia 49 tahun ini ditunjuk sebagai presiden direktur Bank Permata pada Mei 2022.

Dia menjadi wanita pertama yang memimpin salah satu bank dalam sepuluh besar bank terbesar di Indonesia berdasarkan aset. Meliza dipromosikan dari jabatan sebelumnya sebagai Wakil Presiden Direktur.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/320/3112406/iwapi-R5ri_large.jpg
Kontribusi Pengusaha Wanita ke Ekonomi RI Tak Bisa Dipandang Sebelah Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/320/3110919/donna-6OEu_large.jpg
Donna Priadi Jadi Managing Director Baru Kamar Dagang Amerika di RI, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/320/2974856/pengusaha-muslim-bidik-pasar-industri-halal-di-korsel-yZPQpawij5.jpg
Pengusaha Muslim Bidik Pasar Industri Halal di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/320/2956103/2-wanita-indonesia-masuk-daftar-50-over-50-di-asia-2024-jGlQsQxlIu.jpg
2 Wanita Indonesia Masuk Daftar 50 Over 50 di Asia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/320/2943037/wapres-iran-ajak-iwapi-temui-pengusaha-perempuan-di-negaranya-mpOQ7LJeAO.jpg
Wapres Iran Ajak Iwapi Temui Pengusaha Perempuan di Negaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/320/2943018/terima-kunjungan-wapres-iran-iwapi-jajaki-kerja-sama-bidang-pemberdayaan-perempuan-r2yQTfEffa.jpg
Terima Kunjungan Wapres Iran, Iwapi Jajaki Kerja Sama Bidang Pemberdayaan Perempuan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement