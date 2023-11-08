Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Menguat, Investor Menanti Kebijakan The Fed

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |07:13 WIB
Wall Street Menguat, Investor Menanti Kebijakan The Fed
Wall street menguat hari ini. (Foto: Reuters)
JAKARTA - Wall Street naik dengan S&P 500 dan Nasdaq mencatatkan kenaikan terpanjang dalam dua tahun terakhir pada akhir perdagangan, Rabu (8/11/2023).

Hal itu karena penurunan imbal hasil Treasury AS mendukung pertumbuhan saham-saham megacap sementara investor mencari kejelasan lebih lanjut mengenai suku bunga dari Federal Reserve.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (DJI) naik 56,94 poin, atau 0,17%, menjadi 34.152,8; S&P 500 (SPX) naik 12,40 poin, atau 0,28 %, pada 4,378.38 dan Nasdaq Composite (IXIC) bertambah 121,08 poin, atau 0,90 %, pada 13,639.86.

Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun yang menjadi acuan berada pada kecepatan penurunan kelima dalam enam sesi di tengah ekspektasi bahwa The Fed akan menyelesaikan siklus kenaikan suku bunganya.

Imbal hasil memperpanjang kerugian setelah lelang obligasi 3 tahun senilai USD48 miliar dengan lelang obligasi 10 tahun dan obligasi 30 tahun yang akan jatuh tempo akhir pekan ini.

Ekspektasi bahwa siklus kenaikan suku bunga The Fed akan segera berakhir telah meningkat dalam beberapa hari terakhir.

