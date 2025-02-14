Ini Jurus Tarik Investor ke Jakarta Sebanyak-banyaknya

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meningkatkan realisasi investasi di Jakarta. Salah satu langkah inovatif yang dilakukan adalah dengan menerapkan Investment Geo Accounting Modelling dalam rencana investasi, pengembangan Sekolah Kinderfield Highfield, Duren Sawit, Jakarta Timur.



1. Penerapan Investment Geo Accounting



Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra mengatakan penerapan Investment Geo Accounting Modelling bertujuan untuk memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang optimal bagi kemajuan Jakarta.



Tidak hanya itu, melalui pendekatan tersebut, Benni menyebut pihaknya juga dapat mengetahui dampak positif maupun negatif dari proses pembangunan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.



“Kami ingin di Jakarta ada proyek investasi yang lebih cerdas dan seimbang, bukan hanya semata terfokus pada pertumbuhan ekonomi dan membuat kawasan yang lebih maju semata, melainkan juga bagaimana mengatasi dan meminimalisir dampak negatif atas perubahan sosial yang ditimbulkan,” ungkap Benni dalam sambutannya pada kegiatan sosialisasi rencana pengembangan sekolah Kinderfield Highfield dalam penerapan Investment Geo Accounting Modelling Pemprov DKI Jakarta di Kantor Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (13/02/2025).



2. Pertemukan Pelaku Usaha



Benni menyampaikan, kegiatan sosialisasi dengan mempertemukan pelaku usaha (pimpinan Sekolah Kinderfield Highfield, Duren Sawit), pemerintah dan warga yang terdampak secara langsung/tidak langsung terhadap rencana pengembangan sekolah tersebut, merupakan bagian dari upaya DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong investasi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Benni menegaskan, partisipasi publik bukan hanya hak, tetapi juga menjadi kekuatan untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.



“Investor diperlukan untuk membangun negara ini, kota ini, wilayah ini. Pemerintah memberikan izin kepada pelaku usaha, bukan berarti penguasaan ruangnya diberikan sepenuhnya tanpa bertanggungjawab, melainkan juga tetap diawasi oleh negara dan dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegas Benni.



"Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi penjembatan guna menciptakan ruang diskusi dalam keterbukaan informasi publik dan memberikan masukan terkait rencana investasi," imbuh Benni.