Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga dan Menteri Ekonomi UEA Bahas Strategi Investasi hingga Wisata

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |18:34 WIB
Menko Airlangga dan Menteri Ekonomi UEA Bahas Strategi Investasi hingga Wisata
Menko Airlangga dan Menteri Ekonomi Persatuan Emirat Arab (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Menteri Ekonomi Persatuan Emirat Arab (PEA) Abdullah Bin Touq Al Marri. Pertemuan dilakukan di sela kehadirannya dalam acara the World Government Summit di Dubai.

1. Bahas Investasi

Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua Menteri membahas strategi peningkatan konektivitas udara, investasi, dan pariwisata guna memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara serta berbagai isu kerja sama bidang ekonomi khususnya dalam kerangka I-UAE CEPA. 


Kerja sama yang kuat antara PEA dan Indonesia terlihat dari jumlah perdagangan dan investasi dari PEA ke Indonesia. Pada tahun 2024, nilai perdagangan kedua negara mencapai USD5 Miliar dari sebelumnya hanya sebesar USD3 Miliar di tahun 2020. Melihat peluang ekonomi digital yang dimiliki PEA, Menko Airlangga menawarkan potensi kerja sama dibidang ekonomi digital dengan mengajak pengusaha utama PEA.


“Pemerintah PEA diharapkan dapat mendorong investasi dari sektor privat untuk pengembangan ekonomi digital di Indonesia”, ungkap Menko Airlangga, Kamis (13/2/2025).

2. Tambah Frekuensi Penerbangan


Pembahasan dengan Menteri Ekonomi PEA juga menyangkut tentang rencana peningkatan frekuensi penerbangan dan upaya menambah armada pesawat berukuran besar ke kota-kota besar di Indonesia (Jakarta, Bali, Surabaya dan Medan).


Menko Airlangga mengapresiasi rencana tersebut dan menilai bahwa penambahan armada pesawat berbadan besar, terutama untuk kota-kota tujuan bisnis dan pariwisata, akan berpotensi meningkatkan minat kunjungan para pelaku bisnis dan wisatawan ke Indonesia. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182904/uang-ImfY_large.jpg
DPR Sebut Rencana Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Perlu Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182851/menko_airlangga_soal_ekonomi_ri-dO9e_large.PNG
Airlangga Sebut Ekonomi RI Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025 Lampaui China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182632/menko_airlangga-3zjY_large.PNG
Menko Airlangga Sebut Keyakinan Konsumen Naik, Usai Diguyur Stimulus Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181768/ekonomi_ri_kuartal_iii_2025-gGMj_large.jpg
4 Fakta Ekonomi RI Tumbuh Melambat di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181626/menko_airlangga-7wBO_large.PNG
Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,2 Persen di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181565/menko_airlangga-FU9C_large.JPG
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025, Ini Respons Menko Airlangga
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement