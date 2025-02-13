Menko Airlangga dan Menteri Ekonomi UEA Bahas Strategi Investasi hingga Wisata

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Menteri Ekonomi Persatuan Emirat Arab (PEA) Abdullah Bin Touq Al Marri. Pertemuan dilakukan di sela kehadirannya dalam acara the World Government Summit di Dubai.

1. Bahas Investasi

Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua Menteri membahas strategi peningkatan konektivitas udara, investasi, dan pariwisata guna memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara serta berbagai isu kerja sama bidang ekonomi khususnya dalam kerangka I-UAE CEPA.



Kerja sama yang kuat antara PEA dan Indonesia terlihat dari jumlah perdagangan dan investasi dari PEA ke Indonesia. Pada tahun 2024, nilai perdagangan kedua negara mencapai USD5 Miliar dari sebelumnya hanya sebesar USD3 Miliar di tahun 2020. Melihat peluang ekonomi digital yang dimiliki PEA, Menko Airlangga menawarkan potensi kerja sama dibidang ekonomi digital dengan mengajak pengusaha utama PEA.



“Pemerintah PEA diharapkan dapat mendorong investasi dari sektor privat untuk pengembangan ekonomi digital di Indonesia”, ungkap Menko Airlangga, Kamis (13/2/2025).

2. Tambah Frekuensi Penerbangan



Pembahasan dengan Menteri Ekonomi PEA juga menyangkut tentang rencana peningkatan frekuensi penerbangan dan upaya menambah armada pesawat berukuran besar ke kota-kota besar di Indonesia (Jakarta, Bali, Surabaya dan Medan).



Menko Airlangga mengapresiasi rencana tersebut dan menilai bahwa penambahan armada pesawat berbadan besar, terutama untuk kota-kota tujuan bisnis dan pariwisata, akan berpotensi meningkatkan minat kunjungan para pelaku bisnis dan wisatawan ke Indonesia.