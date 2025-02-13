Erick Thohir Akan Kaji Dampak Efisiensi Anggaran ke Dividen BUMN 2026

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengkaji dampak buruk efisiensi anggaran terhadap dividen perusahaan pelat merah di 2026. Rencana ini disampaikan kepada Komisi VI DPR RI saat rapat kerja, Kamis (13/2/2025).

1. Penjelasan Menteri BUMN Erick Thohir

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, dirinya belum bisa menjawab apakah efisiensi anggaran tahun ini berdampak terhadap nilai kontribusi perseroan kepada negara. Hanya saja, imbasnya perlu dikaji.



“Apakah efisiensi ini untuk dividen yang tahun 2026 seperti apa? Tentu saya mohon maaf belum bisa menjawab sekarang,” ujar Erick.

2. Dividen BUMN Tergantung pada Pertumbuhan Makro

Dia menyebut dividen BUMN juga bergantung pada pertumbuhan makro ekonomi nasional dan global. Apalagi, ekonomi dunia dihadapkan pada perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China.



“Karena kita lihat kondisi makronya juga, tidak hanya dalam negeri tetapi tentu kondisi luar negeri, karena kita tahu sekarang banyak perang tarif, perang dagang yang terjadi,” paparnya.



“Tadi saya makanya bisik-bisik dengan Menteri Perdagangan beberapa potensi kerja sama dengan Jepang itu menarik,” beber dia.