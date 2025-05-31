3 Kesalahan Umum Investor Pemula

JAKARTA - Di tengah gejolak pasar keuangan yang tidak menentu, banyak investor pemula menghadapi tekanan luar biasa. Nilai investasi yang menurun tajam membuat sebagian dari mereka merasa panik dan kehilangan arah.

Kondisi ini sering kali diperburuk oleh kesalahan-kesalahan dasar yang sebenarnya dapat dihindari sejak awal.

Berikut tiga kesalahan yang paling sering dilakukan oleh investor pemula yang dikutip dari akun Instagram @pritaghozie, Perencana keuangan Prita Ghozie, Sabtu (31/5/2025):

1. Berinvestasi Tanpa Menggunakan Uang Dingin

Kesalahan paling umum dan berisiko tinggi adalah tidak menggunakan uang dingin sebagai modal investasi. Uang dingin merupakan dana yang tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun keadaan darurat.

Dengan kata lain, uang ini tidak akan memengaruhi kondisi keuangan jika nilainya turun atau bahkan hilang.

“Uang dingin itu uang yang nggak kepakai untuk kebutuhan sehari-hari atau darurat,” ujar analis keuangan pritaghozie

“Jadi, ini tuh uang nganggur yang kalau hilang pun nggak bikin hidup kamu kepanasan.” ulasnya