Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

3 Tips Jitu Kelola Keuangan Bagi Investor

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |21:01 WIB
3 Tips Jitu Kelola Keuangan Bagi Investor
Tips jitu kelola keuangan untuk keuangan. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Tiga tips mengelola keuangan apabila ingin menjadi seorang investor.

Mengutip dari Instagram @pritaghozie, Minggu (3/12/2023), Perencana Keuangan Prita Hapsari Ghozie membagikan tips mengelola keuangan yang tepat khususnya bagi investor.

 BACA JUGA:

Berikut tiga tips dalam mengelola keuangan untuk para investor.

1. Memiliki Rencana Investasi

Apabila berniat menjadi investor jangka panjang, maka harus mempunyai tujuan keuangan yang jelas. Namun, jika hanya mencari keuntungan berkala, harus mempunyai trading plan.

 BACA JUGA:

2. Lunasi Cicilan Utang Konsumtif

Prita mengimbau, jika ingin menjadi investor sebaiknya melunasi berbagai cicilan utang konsumtif terlebih dahulu. Hal ini termasuk pinjaman online, paylater, dan Kredit Tanpa Agunan (KTA).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/278/3144020/tingkatkan_kepercayaan_investor-KiSv_large.jpg
Tingkatkan Kepercayaan Investor, Asosiasi Emiten Indonesia Gelar Musyawarah Anggota 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/278/3143563/investor_pemula-4Oac_large.jpg
3 Kesalahan Umum Investor Pemula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/320/3113939/investor-keEw_large.jpg
Ini Jurus Tarik Investor ke Jakarta Sebanyak-banyaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/320/3026814/investor-proyek-sonic-bay-di-malut-mundur-ini-kata-anak-buah-bahlil-b0dgzf8qwv.jpg
Investor Proyek Sonic Bay di Malut Mundur, Ini Kata Anak Buah Bahlil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/320/2936859/3-langkah-ganjar-agar-investor-percaya-tanam-modal-di-indonesia-EjaQDXAOCx.jpg
3 Langkah Ganjar agar Investor Percaya Tanam Modal di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/278/2916357/wall-street-menguat-investor-menanti-kebijakan-the-fed-bPOOkL0lXj.jpg
Wall Street Menguat, Investor Menanti Kebijakan The Fed
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement