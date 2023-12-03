3 Tips Jitu Kelola Keuangan Bagi Investor

JAKARTA – Tiga tips mengelola keuangan apabila ingin menjadi seorang investor.

Mengutip dari Instagram @pritaghozie, Minggu (3/12/2023), Perencana Keuangan Prita Hapsari Ghozie membagikan tips mengelola keuangan yang tepat khususnya bagi investor.

Berikut tiga tips dalam mengelola keuangan untuk para investor.

1. Memiliki Rencana Investasi

Apabila berniat menjadi investor jangka panjang, maka harus mempunyai tujuan keuangan yang jelas. Namun, jika hanya mencari keuntungan berkala, harus mempunyai trading plan.

2. Lunasi Cicilan Utang Konsumtif

Prita mengimbau, jika ingin menjadi investor sebaiknya melunasi berbagai cicilan utang konsumtif terlebih dahulu. Hal ini termasuk pinjaman online, paylater, dan Kredit Tanpa Agunan (KTA).