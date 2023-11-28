Erick Thohir Cari Investor Danai Pembuatan Film di Indonesia

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mencari investor untuk perusahaan negara di sektor perfilman, Perum Produksi Film Negara (PFN). BUMN tengah mengincar investor untuk mendanai pembuatan film di Tanah Air. Langkah itu setelah PFN dikonversi menjadi lembaga pembiayaan industri perfilman Indonesia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, PFN mencari investor potensial agar bisa membiayai produksi film yang dilakukan pelaku industri di dalam negeri.

“Untuk membantu pembiayaan, PFN akan membantu para pembuat film mencari investor yang potensial,” ujar Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Selasa (28/11/2023).

Dia menyebut pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri, dan PFN sudah membahas berbagai strategi untuk mengembangkan industri film di Indonesia.

Langkah itu menyusul ditemukan tiga masalah mendasar di dalam bisnis perfilman di Tanah Air saat ini. Ketiga aspek yang dimaksud adalah pembiayaan, pemasaran, dan perizinan.

“Kami menemukan 3 masalah utama yakni pembiayaan, pemasaran, dan perizinan,” bebernya.