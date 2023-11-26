Advertisement
HOT ISSUE

Sri Mulyani Sebut Setoran Dividen BUMN Melonjak 150% dari Target

Michelle Natalia , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |17:53 WIB
Sri Mulyani Sebut Setoran Dividen BUMN Melonjak 150% dari Target
Sri Mulyani Soal Setoran Dividen BUMN. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kinerja dividen BUMN berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan negara hingga Oktober 2023, terutama dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun setoran dividen ini tembus 150% dari target yang ditetapkan pemerintah.

"Dalam Kekayaan Negara Dipisahkan (KDN), atau BUMN kita memperoleh penerimaan hingga Rp74,1 triliun, ini melonjak 150,9% lebih tinggi dari target awal," ujar Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi November 2023, dikutip Minggu (26/11/2023).

Dia menyebut, setoran dividen ini banyak dikontribusikan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun, beberapa perusahaan BUMN lain seperti PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) juga masih melanjutkan memberi setoran dividen.

"Setoran dari dividen BUMN, terutama yang masih profitable kayak perbankan itu sangat positif. Tapi BUMN yang non perbankan juga masih membukukan profit jadi bisa bayar dividen, seperti misalnya PLN, Pertamina, dan lain sebagainya," ucap Sri.

