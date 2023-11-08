Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Bergerak di 6.734-6.792

JAKARTA - Riset MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih rawan koreksi untuk menguji rentang area 6.734-6.792.

"Namun demikian, posisi IHSG saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave (iii) dari wave [iii], sehingga diperkirakan IHSG berpeluang kembali menguat untuk menguji ke 6.938," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (8/11/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.745, 6.639 dan resistance 6.900, 6.987.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

1. BMRI - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 5.700-5.850

Target Price: 6.100, 6.250

Stoploss: below 5.625