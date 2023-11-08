Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bertemu Dubes Arab Saudi, Wapres Bahas Tambahan Kuota Haji RI hingga Investasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |07:19 WIB
Bertemu Dubes Arab Saudi, Wapres Bahas Tambahan Kuota Haji RI hingga Investasi
Wapres Maruf Amin bertemu dengan Dubes Arab Saudi. (Foto: MPI)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Republik Indonesia H.E. Faisal bin Abdullah Al-Mudi di kediamannya.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan kalau pertemuan itu membahas mengenai penguatan kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya di bidang investasi.

“Harapan dari Dubes Arab Saudi, dan itu juga disambut oleh Wakil Presiden, tentang pergerakan investasi kedua negara itu mesti segera didorong. Itu adalah sebagai implementasi dari people to people diplomacy,” kata Masduki dalam keterangan persnya usai mendampingi Wapres dalam pertemuan, dikutip Rabu (8/11/2023).

Lebih lanjut Masduki menuturkan, hubungan bilateral kedua negara ini telah berlangsung lama dan terus meningkat.

Peningkatan tersebut salah satunya ditandai dengan penandatanganan beberapa nota kesepahaman saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Arab Saudi pada 18 Oktober 2023 yang lalu.

“Terakhir kita tahu Bapak Presiden Jokowi berkunjung ke Arab Saudi dan di sana juga ada beberapa nota kesepahaman yang ditandatangani kedua negara, seperti di bidang ekonomi, investasi, dan bidang-bidang sosial budaya, termasuk kuota haji tambahan,” imbuh Masduki.

