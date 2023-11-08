JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi sejumlah komoditas pangan di Tanah Air mencapai jutaan ton pada 2024.
Padi misalnya ditargetkan menyentuh angka 55,42 juta ton.
Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman mengatakan ada dua strategi utama yang dilakukan Kementan.
Sehingga, target dari kapasitas produksi pangan bisa direalisasikan pada tahun depan.
"Melalui pendekatan dua strategi pelaksanaan kegiatan Kementan menargetkan capaian produksi komoditas utama 2024," kata Amran saat rapat kerja (raker) bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (8/11/2023).