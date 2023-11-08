Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Target Produksi Beras hingga Jagung pada 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |14:03 WIB
Intip Target Produksi Beras hingga Jagung pada 2024
RI targetkan produksi beras naik di 2024. (Foto: MPI)
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi sejumlah komoditas pangan di Tanah Air mencapai jutaan ton pada 2024.

Padi misalnya ditargetkan menyentuh angka 55,42 juta ton.

Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman mengatakan ada dua strategi utama yang dilakukan Kementan.

Sehingga, target dari kapasitas produksi pangan bisa direalisasikan pada tahun depan.

"Melalui pendekatan dua strategi pelaksanaan kegiatan Kementan menargetkan capaian produksi komoditas utama 2024," kata Amran saat rapat kerja (raker) bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (8/11/2023).

Halaman:
1 2
