HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadwal Pencairan Bansos Beras 10 Kg hingga Juni 2024

Arfiah , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |16:41 WIB
Jadwal Pencairan Bansos Beras 10 Kg hingga Juni 2024
Bansos beras cair hingga Juni 2024. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram hingga Juni 2024 dari rencana sebelumnya yang hanya hingga November 2023.

“Tadi sudah diputuskan, harusnya bansos beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang Desember, kemudian Januari, Februari, lanjut sampai kuartal kedua 2024, Maret, April, Mei, Juni,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, di Kompleks Istana Kepresidenan dikutip Antara, Senin (6/11/2023).

Zulhas menjelaskan salah satu pertimbangan pemerintah memperpanjang penyaluran bansos beras agar memperkuat intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras yang belum menurun setelah mengalami peningkatan drastis pada beberapa waktu lalu.

“Akan terus diperpanjang mengingat harga beras yang masih terus, memang tidak naik lagi, tapi belum turun. Oleh karena itu bantuan dilanjutkan,” kata Zulhas.

Bantuan beras 10 kg itu akan diberikan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun saat ini, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 1.442.945 ton per 2 November 2023 dengan realisasi penyaluran bantuan pangan sebesar 94,95% pada bulan September dan 94,89% bulan Oktober, serta 18,45% bulan November 2023.

