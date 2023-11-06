Tok! Jokowi Perpanjang Bansos Pangan hingga Juni 2024

Menko Airlangga Hartarto sampaikan bahwa Presiden Jokowi perpanjang bansos pangan hingga Juni 2024. (Foto: MPI)

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian membahas soal penyaluran bantuan pangan bersama Presiden Jokowi dan jajaran terkait.

Airlangga pun menyampaikan stok beras di Bulog per 2 November sebesar 1.442.945 ton.

"Untuk penyaluran bantuan pangan di September sebesar 94,95% dan Oktober 94,89%, November 18,45% dan masih ada bulan Desember. Bulan September yang tersalur 201 ribuan ton, demikian pula bulan Oktober," ungkap Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (6/11/2023).

Dari Bulog, sebut dia, ada kebutuhan tambahan anggaran yaitu untuk tahap pertama butuh Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun, dan ada tambahan terkait distribusi dan yang lain sebesar Rp2,8 triliun.

"Jadi totalnya ada sekitar Rp19,1 triliun," tambah Airlangga.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani untuk segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp16 triliun.