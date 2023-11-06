Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tok! Jokowi Perpanjang Bansos Pangan hingga Juni 2024

Michelle Natalia , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |15:48 WIB
Tok! Jokowi Perpanjang Bansos Pangan hingga Juni 2024
Menko Airlangga Hartarto sampaikan bahwa Presiden Jokowi perpanjang bansos pangan hingga Juni 2024. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian membahas soal penyaluran bantuan pangan bersama Presiden Jokowi dan jajaran terkait.

Airlangga pun menyampaikan stok beras di Bulog per 2 November sebesar 1.442.945 ton.

 BACA JUGA:

"Untuk penyaluran bantuan pangan di September sebesar 94,95% dan Oktober 94,89%, November 18,45% dan masih ada bulan Desember. Bulan September yang tersalur 201 ribuan ton, demikian pula bulan Oktober," ungkap Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (6/11/2023).

Dari Bulog, sebut dia, ada kebutuhan tambahan anggaran yaitu untuk tahap pertama butuh Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun, dan ada tambahan terkait distribusi dan yang lain sebesar Rp2,8 triliun.

 BACA JUGA:

"Jadi totalnya ada sekitar Rp19,1 triliun," tambah Airlangga.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani untuk segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp16 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/622/3184346/blt-saF4_large.png
Begini Cara Memastikan BLT Kesra Rp900.000 yang Belum Kunjung Masuk Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182947/blt_di_november-8qoi_large.png
Ini Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182824/blt-TwSl_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Belum Cair? Ini Cara Melaporkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181681/blt-20kd_large.png
Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182019/rupiah-GB8g_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima Bansos BLT, PKH, dan BPNT, Lengkap dengan Besaran Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181891/bantuan_kesra_di_november-rNLg_large.png
Ini Perbedaan BLT Kesra dengan BPNT yang Sama-Sama Cair November 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement