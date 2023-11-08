Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang Piala Dunia U-17 2023, Jumlah Penumpang Kereta Api Jarak Jauh Meningkat

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |14:36 WIB
Jelang Piala Dunia U-17 2023, Jumlah Penumpang Kereta Api Jarak Jauh Meningkat
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat peningkatan volume menjelang Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia.

Pada periode 10 November 2023 tiket kereta api jarak jauh terjual sebanyak sekitar 68 ribu tiket, naik 26% dibanding dengan pekan sebelumnya di hari yang sama hanya sebanyak sekitar 54 ribu tiket.

BACA JUGA:

Nahas! Remaja 17 Tahun Tewas Tersambar Kereta Api di Indramayu, Tubuh Terpental 

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan akan terus memantau perkembangan terkait dengan dinamika pemesanan tiket menjelang Piala Dunia U-17 2023.

Hasilnya terdapat peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pekan lalu pada periode yang sama.

 BACA JUGA:

“Tentu kami akan mendukung penuh proses perpindahan atau transportasi penumpang antar kota di wilayah Jawa khususnya, dalam rangka menyukseskan Piala Dunia tersebut. Hal ini tentu menjadi kebanggaan kita semua,” kata Joni dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (8/11/2023).

Bahkan pihak KAI juga sudah menyiapkan antisipasi apabila terjadi lonjakan penumpang sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023. Termasuk jika ada turis mancanegara yang ingin menggunakan transportasi kereta api ke venue-venue Piala Dunia nanti.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182896/kereta-1UAc_large.jpg
Prabowo Mau Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa, Bisa Perkuat Angkutan Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181321/bos_danantara_rosan_soal_utang_whoosh-kvh3_large.jpg
Bos Danantara: Belum Ada Kesepakatan dengan China soal Skema Pembayaran Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181284/presiden_prabowo-iCPO_large.jpg
Prabowo: Kereta Api Indonesia Tak Kalah dengan di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167371/kai-SrJv_large.jpg
Lebih Efisien, Digitalisasi Mudahkan Penumpang Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164187/kereta_api-e5Gn_large.jpg
Naik 8 Persen, KAI Raup Laba Rp1,18 Triliun pada Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163658/penumpang_kereta_api-5oe1_large.jpg
145 Ribu Tiket Kereta Api Terjual pada Libur Panjang HUT Ke-80 RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement