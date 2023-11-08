Jelang Piala Dunia U-17 2023, Jumlah Penumpang Kereta Api Jarak Jauh Meningkat

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat peningkatan volume menjelang Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia.

Pada periode 10 November 2023 tiket kereta api jarak jauh terjual sebanyak sekitar 68 ribu tiket, naik 26% dibanding dengan pekan sebelumnya di hari yang sama hanya sebanyak sekitar 54 ribu tiket.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan akan terus memantau perkembangan terkait dengan dinamika pemesanan tiket menjelang Piala Dunia U-17 2023.

Hasilnya terdapat peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pekan lalu pada periode yang sama.

“Tentu kami akan mendukung penuh proses perpindahan atau transportasi penumpang antar kota di wilayah Jawa khususnya, dalam rangka menyukseskan Piala Dunia tersebut. Hal ini tentu menjadi kebanggaan kita semua,” kata Joni dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (8/11/2023).

Bahkan pihak KAI juga sudah menyiapkan antisipasi apabila terjadi lonjakan penumpang sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023. Termasuk jika ada turis mancanegara yang ingin menggunakan transportasi kereta api ke venue-venue Piala Dunia nanti.