HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Cara Menghapus Akun Akulaku Secara Permanen

Arfiah , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |21:01 WIB
Ini Cara Menghapus Akun Akulaku Secara Permanen
Cara menghapus akun akulaku secara permanen (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ini cara menghapus akun Akulaku secara permanen. Terdapat berbagai cara menghapus akun, yaitu melalui layanan call center atau email.

Melansir dari laman resmi Akulaku, Rabu (8/11/2023), Akulaku merupakan platform perbankan dan keuangan digital yang telah ada sejak 2014. Platform ini telah terdaftar dan berada di bawah pengawasan OJK.

Menurut berbagai sumber, berikut ini cara menghapus akun Akulaku secara permanen.

- Cara Hapus Akun Melalui Call Center

Bagi pengguna Akulaku yang ingin menghapus akun secara permanen, bisa menggunakan layanan call center. Pengguna dapat menghubungi pihak customer service melalui nomor 1500920 atau 021-241120009.

Sebagai informasi, pengguna harus menghubungi customer service pada saat jam kerja. Kemudian, customer service Akulaku akan membantu pengguna untuk menghapus akun secara permanen.

