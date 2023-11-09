Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Lama Poin Penalti Shopee Driver Hilang?

Rio Adryawan , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |21:01 WIB
Berapa Lama Poin Penalti Shopee Driver Hilang?
Berapa lama poin penalti Shopee driver hilang (Foto: Shopee)
A
A
A

JAKARTA - Berapa Lama poin penalti Shopee driver hilang?. Hal tersebut akan diulas secara lengkap dalam artikel ini.

Shopee Food kini telah menjadi salah satu layanan yang ramai di Shopee. Hal tersebut membuat banyaknya orang yang mendaftar menjadi driver shopee food.

Adapun ketertarikan itu lantaran penghasilan dari driver shopee food dinilai cukup besar dan menguntungkan.

Namun dibalik itu, penting bagi para driver shopee untuk mengetahui aturan yang ada saat menjalankan pekerjaan. Salah satunya yakni terkait kode etik.

Terkadang beberapa driver shopee tidak mematuhi jenis ketentuan yang ada sehingga mendapatkan poin penalti.

Berdasarkan catatan Okezone, Kamis (9/11/2023), Pelanggaran umum yang kerap dilakukan para driver yakni tidak mengenakan atribut lengkap/resmi atau yang ditetapkan shopee, tidak mengantarkan atau menunda mengambil pesanan di titik alamat pengambilan, dan membelikan dan mengantarkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan/struk belanja tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada pelanggan.

Akibat ulah driver shopee food yang tidak mematuhi jenis kode etik, membuat driver mendapatkan poin penalti dengan besaran antara 5 hingga 150.

Halaman:
1 2
