HOME FINANCE HOT ISSUE

Putus Mitra Shopee Food Apakah Bisa Daftar Lagi? Ini Penjelasannya

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |22:02 WIB
Putus Mitra Shopee Food Apakah Bisa Daftar Lagi? Ini Penjelasannya
Putus jadi driver shopee apakah bisa jadi mitra lagi? (Foto: Shopee)
A
A
A

JAKARTA - Putus mitra Shopee Food apakah bisa daftar lagi? Berikut akan diulas dalam artikel ini.

Seperti yang telah diketahui bergabung menjadi driver Shopee Food sudah banyak dipilih sebagai salah satu profesi yang begitu menguntungkan.

 BACA JUGA:

Mengingat sampai saat ini Shopee yang terus mengembangkan layanan food delivery terbaru mereka.

Bahkan, Shopee juga semakin memperluas wilayah jangkauan Shopee Food untuk beberapa kota besar di tanah air.

Walau telah menjadi profesi yang lumayan banyak diminati, menjadi driver Shopee Food bukanlah hal yang mudah untuk dijalani.

Apalagi bagi yang mengharapkan penghasilan lebih.

 BACA JUGA:

Karena seperti kebanyakan perusahaan jasa transportasi online yang ada, Shopee juga memberlakukan Standard Operating Procedure atau SOP.

Di mana semua SOP terkait kemitraan bersama dengan Shopee Food telah tertulis lengkap dalam kode etik Shopee Food driver.

Halaman:
1 2
