HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri ESDM: Nuklir Bukan Sesuatu yang Seram Lagi

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |18:28 WIB
Menteri ESDM: Nuklir Bukan Sesuatu yang Seram Lagi
RI jajaki pembangunan PLTN (Foto: Okezone)
A
A
A

PURWAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan Indonesia dalam masa penjajakan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Sebab menurutnya, saat ini nuklir bukan lagi menjadi hal yang menyeramkan untuk digunakan sebagai sumber energi.

"Ya kita penjajakan karena nuklir ini juga bukan sesuatu yang seram-seram lagi dan banyak negara sudah memanfaatkan (nuklir sebagai sumber energi)," jelasnya ketika ditemui usai peresmian PLTS Cirata di Purwakarta, Kamis (9/11/2023).

Diungkapkannya saat ini pemerintah akan mengkaji seberapa banyak ketersediaan bahan bakar nuklir berbasis thorium yang dimiliki Indonesia. Hal itu karena sumber energi ini dapat memainkan peran utama dalam transisi menuju ke energi bersih di dunia.

"Memang sekarang kita hatus lihat ada beberapa bahan nuklir seperti thorium berapa banyak itu yang nanti bisa memberikan kontribusi untuk energi bersih di dunia," terangnya.

