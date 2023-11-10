5 Alasan Kenapa Kuli Bangunan Kebanyakan Berasal dari Jawa

JAKARTA- Ada 5 alasan kenapa kuli bangunan kebanyakan berasal dari Jawa. Saat ini buruh bangunan dari Jawa telah membangun reputasi sebagai pekerja andal.

Keterampilan mereka sudah terbukti dengan berdirinya perumahan, gedung, dan sarana yang ada. Serta memiliki beberapa kemampuan lainnya.

Berikut alasan kenapa kuli bangunan kebanyak berasal dari Jawa menghimpun berbagai sumber, Jumat (10/11/23):

1. Sudah Turun Temurun

Tradisi menjadi kuli bangunan sudah menjadi warisan turun temurun bagi banyak keluarga di Jawa. Para tukang bangunan asal Jawa telah terlibat dalam banyak proyek pembangunan penting di Indonesia. Warisan ini menjadikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dari generasi ke generasi.

2. Tuntutan Hidup

Salah satu alasan mengapa kebanyakan kuli bangunan berasal dari Jawa adalah faktor ekonomi. Kehidupan di Jawa dianggap lebih sulit dan lebih berat. Sehingga banyak dari mereka merantau ke daerah lain untuk mencari nafkah sebagai kuli bangunan.

Meski menjadi kuli bukanlah pilihan, gaji yang cukup besar per hari membuat mereka mampu menafkahi keluarga di kampung halaman.