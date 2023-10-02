Berapa Gaji Kuli Bangunan?

JAKARTA - Berapa gaji kuli bangunan, bisa dilihat dari tempat di mana mereka bekerja. Kemudian seberapa banyak pengalaman yang dimiliki dan dibagian mana mengisi posisi kerjanya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Desember 2022, rata-rata gaji kuli bangunan secara nasional adalah Rp94 ribu/hari.

Akan tetapi, dikarenakan banyak faktor yang bisa memengaruhi besaran gaji seorang kuli bangunan, maka ada baiknya tidak serta merta menjadikan rata-rata gaji kuli bangunan nasional tersebut sebagai acuan dalam menentukan berapa sebaiknya gaji seorang kuli bangunan.

Berikut rincian gaji kuli bangunan secara umum per harinya (berdasar posisi kerja):

1. Mandor tukang gali tanah – Rp105.000

2. Kepala tukang gali tanah – Rp90.000

3. Tukang gali tanah – Rp70.000

4. Kepala tukang batu – Rp130.000

5. Tukang batu – Rp120.00

6. Kepala tukang besi – Rp120.000

7. Tukang besi – Rp95.000

8. Kepala tukang kayu – Rp120.000

9. Tukang kayu – Rp95.000

10. Kepala tukang cat – Rp110.000

11. Tukang cat – Rp85.000

12. Kenek – Rp90.000

Adapun menurut standar pemerintah, gaji kuli bangunan per harinya (berdasar posisi kerja) pada 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mandor – Rp180.000

2. Mandor tukang gali tanah – Rp130.750

3. Kepala tukang gali tanah – Rp120.750

4. Tukang gali tanah – Rp85.750

5. Kepala tukang batu terampil – Rp150.750

6. Tukang batu – Rp130.750

7. Tukang batu setengah terampil – Rp95.750

8. Kepala tukang besi – Rp150.750

9. Tukang besi terampil – Rp125.750

10. Tukang besi setengah terampil – Rp90.750

11. Kepala tukang kayu terampil – Rp150.750

12. Tukang kayu – Rp130.750

13. Tukang kayu setengah terampil – Rp90.750

14. Kepala tukang cat – Rp150.750

15. Tukang cat terampil – Rp120.750

16. Tukang cat setengah terampil – Rp90.750

17. Tukang las konstruksi – Rp110.000

18. Tukang bor dalam – Rp120.000

19. Tukang listrik – Rp110.000

20. Pembantu tukang – Rp85.750

21. Mekanik terampil – Rp130.000

22. Mekanik semi terampil – Rp110.000

23. Operator terlatih – Rp150.000

24. Pembantu operator – Rp90.000

25. Ahli bor – Rp140.000

26. Sopir terlatih – Rp170.000

27. Pembantu sopir – Rp90.000

28. Juru ukur – Rp130.000

29. Pembantu juru ukur – Rp100.000

30. Penjaga malam – Rp110.000

Besaran gaji yang tertera di atas diambil berdasarkan rata-rata gaji harian yang diterima kuli bangunan lokal berdasarkan posisi kerjanya masing-masing.

Jika memasukkan variabel lain seperti wilayah tempat diberlangsungkannya suatu proyek, besarannya bisa kembali berbeda di tiap posisinya.