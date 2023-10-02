JAKARTA - Berapa gaji kuli bangunan, bisa dilihat dari tempat di mana mereka bekerja. Kemudian seberapa banyak pengalaman yang dimiliki dan dibagian mana mengisi posisi kerjanya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Desember 2022, rata-rata gaji kuli bangunan secara nasional adalah Rp94 ribu/hari.
Akan tetapi, dikarenakan banyak faktor yang bisa memengaruhi besaran gaji seorang kuli bangunan, maka ada baiknya tidak serta merta menjadikan rata-rata gaji kuli bangunan nasional tersebut sebagai acuan dalam menentukan berapa sebaiknya gaji seorang kuli bangunan.
Berikut rincian gaji kuli bangunan secara umum per harinya (berdasar posisi kerja):
1. Mandor tukang gali tanah – Rp105.000
2. Kepala tukang gali tanah – Rp90.000
3. Tukang gali tanah – Rp70.000
4. Kepala tukang batu – Rp130.000
5. Tukang batu – Rp120.00
6. Kepala tukang besi – Rp120.000
7. Tukang besi – Rp95.000
8. Kepala tukang kayu – Rp120.000
9. Tukang kayu – Rp95.000
10. Kepala tukang cat – Rp110.000
11. Tukang cat – Rp85.000
12. Kenek – Rp90.000
Adapun menurut standar pemerintah, gaji kuli bangunan per harinya (berdasar posisi kerja) pada 2023 adalah sebagai berikut:
1. Mandor – Rp180.000
2. Mandor tukang gali tanah – Rp130.750
3. Kepala tukang gali tanah – Rp120.750
4. Tukang gali tanah – Rp85.750
5. Kepala tukang batu terampil – Rp150.750
6. Tukang batu – Rp130.750
7. Tukang batu setengah terampil – Rp95.750
8. Kepala tukang besi – Rp150.750
9. Tukang besi terampil – Rp125.750
10. Tukang besi setengah terampil – Rp90.750
11. Kepala tukang kayu terampil – Rp150.750
12. Tukang kayu – Rp130.750
13. Tukang kayu setengah terampil – Rp90.750
14. Kepala tukang cat – Rp150.750
15. Tukang cat terampil – Rp120.750
16. Tukang cat setengah terampil – Rp90.750
17. Tukang las konstruksi – Rp110.000
18. Tukang bor dalam – Rp120.000
19. Tukang listrik – Rp110.000
20. Pembantu tukang – Rp85.750
21. Mekanik terampil – Rp130.000
22. Mekanik semi terampil – Rp110.000
23. Operator terlatih – Rp150.000
24. Pembantu operator – Rp90.000
25. Ahli bor – Rp140.000
26. Sopir terlatih – Rp170.000
27. Pembantu sopir – Rp90.000
28. Juru ukur – Rp130.000
29. Pembantu juru ukur – Rp100.000
30. Penjaga malam – Rp110.000
Besaran gaji yang tertera di atas diambil berdasarkan rata-rata gaji harian yang diterima kuli bangunan lokal berdasarkan posisi kerjanya masing-masing.
Jika memasukkan variabel lain seperti wilayah tempat diberlangsungkannya suatu proyek, besarannya bisa kembali berbeda di tiap posisinya.