Alasan Kenapa Pensiunan PNS Terkadang Alami Keterlambatan Gaji?

JAKARTA - Ada alasan kenapa pensiunan PNS terkadang alami keterlambatan gaji menarik untuk diulas. Pasalnya adanya pencairan gaji yang mengalami terlambat pada PNS di daerah serta pusat.

Salah satu alasan kenapa pensiunan PNS terkadang alami keterlambatan gaji dikarenakan kurangnya data yang tidak aktif atau ada pensiunan yang sudah meninggal.

Selain alasan kenapa pensiunan PNS terkadang alami keterlambatan gaji juga bisa disebabkan ada gangguan sistem pada penyalur dalam hal ini PT Taspen.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 1, pensiun-pegawai dan pensiun-janda/duda menurut Undang-undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah.

Saat ini Pemerintah menetapkan pensiunan PNS akan mengalami kenaikan pada 2024 sebesar 12%.