Kadin Sebut Badai PHK di Industri Manufaktur Masih Berlanjut

JAKARTA – Pengusaha menyebut badai PHK di industri manufaktur masih berlanjut. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, kondisi industri manufaktur di Indonesia masih belum menunjukkan kondisi pemilihan.

Sarman menjelaskan, kondisi pasca pandemi saat ini tidak banyak membawa perubahan setelah adanya penurunan daya beli akibat pandemi. Sebab hingga saat ini kondisi geopolitik hingga konflik antar negara berdampak pada industri di tanah air yang sulit untuk pulih.

"Kita lihat ada tiga penyebab dari indeks kepercayaan industri turun, pertama penurunan daya beli dan permintaan pasar, kita lihat pasar ekspor kita ke Eropa, China, USA, Timur tengah, ini melambat," ujar Sarman dalam Market Review IDXChannel, Jumat (10/11/2023).

Selain itu, lesunya industri di tanah air ini juga disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah. Hal itu berdampak pada penambahan biaya dalam belanja bahan baku impor, dan ujungnya harga jual produk di pasar juga ikut menyesuaikan.

Faktor lain yang membuat kinerja industri manufaktur kurang ekspansif adalah maraknya barang impor dari luar yang hingga saat ini belum dapat ditegaskan oleh pemerintah. Kehadiran barang impor menjadi ancaman bagi industri karena praktis punya harga yang lebih murah karena barang hasil selundupan dan bebas dari pajak.