Benarkah Mesin Mobil Mati Mendadak saat Melintas di Rel Kereta Api? Ini Faktanya

Benarkah Mesin Mobil Mati Mendadak saat Melintasi Rel Kereta. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Banyak kasus mesin mobil mendadak mati saat melintasi perlintasan rel kereta api.

Ada anggapan masyarakat bahwa perlintasan kereta api mempunyai pengaruh medan magnet yang kuat sehingga membuat mesin mobil mati.

Oleh karena itu, seringnya kejadian tersebut sampai menimbulkan ketakutan pengendara mobil saat melewati perlintasan kereta.

Lantas mitos atau fakta, mesin mobil mendadak mati ketika terjebak di rel kereta?

Dilansir dari akun resmi @ditjen_hubdat, ketika rel akan dilalui kereta api pasti memiliki medan magnet karena adanya gesekan.

Namun, medan magnet ini tidak akan mengganggu kinerja mesin mobil sehingga tidak bisa nyala atau susah di starter.

Kemungkinan mesin tidak bisa distarter lagi memang bisa terjadi, namun ini hanya untuk mobil yang kondisi aki yang tidak sehat.