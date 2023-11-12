Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

BUMN Buka Lowongan di November 2023, Cek Persyaratannya

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |22:04 WIB
BUMN Buka Lowongan di November 2023, Cek Persyaratannya
Lowongan Kerja BUMN 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Superintending Company of Indonesia Persero (Sucofindo) membuka lowongan pekerjaan untuk jenis pegawai tidak tetap (PTT) atau kontrak proyek.

Mengutip dari akun instagram resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Minggu (12/11/2023), PT Sucofindo saat ini membutuhkan untuk tiga posisi seperti Ahli Arsitektur, Ahli Struktur dan Ahli Geoteknik, yang mana pendaftaran akan dibuka sampai 15 November 2023.

Sebagai informasi, PT Sucofindo merupakan instansi BUMN yang bergerak di bidang jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, pelatihan dan konsultansi, dalam sektor pertanian, kehutanan, pertambangan (migas dan nonmigas), konstruksi, industri pengolahan, kelautan, perikanan, pemerintah, transportasi, sistem informatika dan energi terbarukan.

Bagi pelamar yang berminat melanjutkan karier pada salah satu instansi BUMN ini, bisa langsung mendaftar dan mengikuti segala jenis persyaratannya sebagai berikut.

Persyaratan Umum

- Berkewarganegaraan Indonesia

- Lokasi penempatan di Bandung

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
