Hadiri Peresmian Kantor FIFA, Sri Mulyani: Kepercayaan Potensi Besar Sepakbola Indonesia

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |15:06 WIB
Hadiri Peresmian Kantor FIFA, Sri Mulyani: Kepercayaan Potensi Besar Sepakbola Indonesia
Sri Mulyani hadiri peresmian kantor FIFA (Foto: Instagram)
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri peresmian kantor FIFA di Indonesia. Pada 11 November, FIFA meresmikan FIFA Jakarta Office yang berlokasi di Plaza Bapindo Mandiri Tower.

Sri Mulyani mengatakan, hadirnya Jakarta Office ini sekaligus menjadi Hub FIFA untuk wilayah Asia Timur. Hal ini juga menjadi sebuah simbol kepercayaan FIFA akan berpotensi besar persepakbolaan di Indonesia yang untuk terus maju dan berkembang.

“Sebuah simbol kepercayaan FIFA akan potensi besar persepakbolaan di Indonesia yang untuk terus maju dan berkembang!” kata Sri Mulyani dikutip dari Instagram @smindrawati, Senin (13/11/2023).

Peresmian ini juga dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Presiden FIFA Gianni Infantino serta turut hadir pula beberapa kalangan Menteri Indonesia.

"Indonesia Jakarta Asian east asia get ready we are in town to make things happen in football an shine the light of Indonesia from here to the enteri word," kata Presiden FIFA Gianni Infantino

