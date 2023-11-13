Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Otorita Jamin Keberlangsungan Petani di IKN Nusantara

Arfiah , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |07:36 WIB
JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkomitmen menjamin keberlangsungan petani di Kota Nusantara, ibu kota negara baru Indonesia yang dibangun pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Kami lakukan rembuk bersama petani sebagai komitmen terhadap sektor pertanian dan keberlangsungan petani di Kota Nusantara," kata Pelaksana tugas Direktorat Ketahanan Pangan OIKN Setia P Lenggono dikutip Antara, Senin (13/11/2023).

Rembuk petani ibu kota diselenggarakan Direktorat Ketahanan Pangan, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, atas gagasan petani yang berada di sekitar wilayah Kota Nusantara.

Rembuk petani ibu kota digelar di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) Kota Nusantara dan diikuti 25 petani perwakilan dari empat kecamatan di kawasan strategis ibu kota masa depan Indonesia.

Rembuk petani ibu kota menghasilkan kesepakatan untuk menyusun kelompok kerja petani Kota Nusantara, yang akan melakukan tugas untuk merumuskan kelembagaan petani ibu kota negara baru Indonesia, katanya.

Halaman:
1 2
