Otorita Jamin Keberlangsungan Petani di IKN Nusantara

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkomitmen menjamin keberlangsungan petani di Kota Nusantara, ibu kota negara baru Indonesia yang dibangun pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Kami lakukan rembuk bersama petani sebagai komitmen terhadap sektor pertanian dan keberlangsungan petani di Kota Nusantara," kata Pelaksana tugas Direktorat Ketahanan Pangan OIKN Setia P Lenggono dikutip Antara, Senin (13/11/2023).

BACA JUGA: Pembangunan IKN Langkah Strategis Indonesia Jadi Negara Maju

Rembuk petani ibu kota diselenggarakan Direktorat Ketahanan Pangan, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, atas gagasan petani yang berada di sekitar wilayah Kota Nusantara.

Rembuk petani ibu kota digelar di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) Kota Nusantara dan diikuti 25 petani perwakilan dari empat kecamatan di kawasan strategis ibu kota masa depan Indonesia.

BACA JUGA: Menteri Basuki Sebut Jepang Kaji Proyek Pembangunan Jalur Kereta di IKN

Rembuk petani ibu kota menghasilkan kesepakatan untuk menyusun kelompok kerja petani Kota Nusantara, yang akan melakukan tugas untuk merumuskan kelembagaan petani ibu kota negara baru Indonesia, katanya.