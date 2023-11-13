Makin Canggih! Intip Rencana Proyek Kereta Tanpa Rel di IKN

JAKARTA - Kementerian Perhubungan mengungkapkan sedang mengkaji proyek kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Rapid Transit (ART) yang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Juri Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, saat ini proyek tersebut tengah didiskusikan dengan berbagai kementerian lembaga.

"Dari Pak Menhub sebenarnya sudah ada diskusi mengenai autonomous rail transport. Jadi seperti trem lah yang itu untuk innernya IKN. Itu juga ada beberapa diskusi ke arah situ," katanya saat ditemui di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Adita mengatakan proyek tersebut merupakan salah satu proyek yang nantinya akan ada berada Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Meski begitu, ia belum dapat memastikan bahwa proyek tersebut dapat segera di bangun. Pasalnya butuh perencanaan yang matang terkait membangun hal tersebut.

"Tapi mesti terus di kaji. Kalo dilihat dari kebutuhannya, dari radius dan teknologi nya ART ini jadi salah satu opsi juga dalam IKN.

Sebelumnya, Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) mengkaji proyek pembangunan jalur kereta di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Sekarang sedang dikaji pembangunan jalur kereta api dari Balikpapan maupun di kawasan IKN sendiri,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Tokyo dikutip Antara, Jumat (10/11/2023).