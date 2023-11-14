Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Didorong IPO di Bursa Efek Indonesia

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |16:48 WIB
Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Didorong IPO di Bursa Efek Indonesia
Kemenpar-BEI Kerjasama Dorong Parekraf Go Public. (foto: Okezone.com/Kemenpar)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar kegiatan Demoday KreatIPO.

Kegiatan inimerupakan rangkaian akhir dari Program KreatIPO yaitu program untuk mendorong usaha Parekraf go public melalui skema initial public offering (IPO).

Kegiatan Demoday KreatIPO bertujuan untuk memperkenalkan produk atau layanan pelaku usaha Parekraf kepada Underwriter, Kantor Hukum dan Kantor Akuntan Publik (Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal), serta memberikan kesempatan untuk melakukan networking dan terhubung dengan lebih dari 20 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

“Kegiatan Demo Day memberikan kesempatan kepada pelaku parekraf untuk melakukan networking serta terhubung dengan lembaga dan profesi penunjang pasar modal,” kata Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Rizki Handayani Mustafa dalam sambutan pada acara Demo Day KreatIPO, di Hotel Westin Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Secara khusus, diirinya menyampaikan pesan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno agar pelaku parekraf teredukasi terkait IPO sehingga masalah permodalan yang masih menjadi salah satu tantangan besar bagi para pelaku usaha parekraf di Indonesia dapat teratasi.

“Menparekraf menyampaikan, teruskan dan ini penting sekali karena model pembiayaan dari IPO ini menjadi salah satu cara pengembangan industri parekraf,” kata Rizki.

Dia juga menyampaikan bahwa Kemenparekraf/Baparekraf melaksanakan Program mendorong usaha parekraf untuk go public secara berjenjang, berawal dari pemberian Literasi terkait pasar modal melalui kegiatan bincang pasar modal, Kegiatan Coaching Clinic KreatIPO dalam rangka identifikasi kesiapan Perusahaan untuk IPO, seleksi masuk IDX Incubator, hingga perusahaan mendapatkan pembinaan instensif dari IDX Incubator. Dan diakhiri dengan kegiatan Demoday pada saat ini.

Sementara itu, Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf/Baparekraf Anggara Hayun Anujuprana menjelaskan, Kegiatan ini dihadiri 13 underwriter, 5 Kantor Hukum dan 5 Kantor Akuntan Publik yang hadir sebagai tim evaluator dari 9 peserta yang mempresentasikan usahanya dan melakukan networking bersama profesi penunjang pasar modal.

Halaman:
1 2
