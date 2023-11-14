Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh Gambar Dewa Ganesha di Mata Uang Rupiah Disorot Politikus India

Rio Adryawan , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |06:43 WIB
Heboh Gambar Dewa Ganesha di Mata Uang Rupiah Disorot Politikus India
Gambar ganesha dalam rupiah menjadi sorotan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Uang kertas rupiah nominal Rp20.000 yang beredar pada tahun 1998 ramai diperbincangkan di media sosial di India.

Bahkan uang rupiah ini menarik perhatian politikus India.

Perbincangan dipicu oleh Menteri Besar Delhi, Arvind Kejriwal, yang meminta pemerintah pusat menempatkan gambar dewi Lakshmi dan dewa Hindu Ganesha dalam mata uang India.

Arvind mengatakan, 85% penduduk Indonesia beragama Islam dan hanya 2% beragama Hindu, akan tetapi gambar Ganesha ada di mata uangnya.

Dia bertanya, jika Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia bisa melakukan itu, mengapa India tidak?

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/278/3168067/rupiah-H5vQ_large.jpg
Rupiah Melemah dalam Sepekan Dipicu Aksi Demo dan Data Ekonomi AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/320/3154585/rupiah-BY9d_large.png
Rupiah Menguat ke Rp16.218, Investor Cermati Tarif Dagang Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/622/3135566/rupiah-4CNi_large.jpeg
Apa Arti Gocap, Gopek, Goban, Ceban, Seceng dan Cetiao?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/278/3128998/rupiah_melemah-1lkA_large.jpg
Rupiah Terus Melemah, Kini ke Level Rp16.846 per USD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128933/rupiah-4D6p_large.jpg
Rupiah Terpuruk Nyaris Rp17.000, Begini Upaya Bank Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/278/3110065/rupiah-yNL3_large.jpg
Rupiah Anjlok ke Level Rp16.400 Usai Viral Rp8.170 per USD di Google
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement