Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadwal Pembagian Dividen Emiten Tambang Nikel (NICL) Rp42,54 Miliar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |13:01 WIB
Jadwal Pembagian Dividen Emiten Tambang Nikel (NICL) Rp42,54 Miliar
Jadwal pembagian dividen NICL (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Jadwal pembagian dividen emiten pertambangan nikel PT PAM Mineral Tbk (NICL) senilai Rp42,54 miliar. Pembagian dividen telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Dividen bakal mengalir kepada pemegang 10,63 miliar saham yang beredar senilai Rp4 per saham. Dana pembayaran dividen berasal dari laba bersih NICL hingga kuartal III-2023 yang mencapai Rp61,64 miliar, dikutip dalam Keterbukaan Informasi, Selasa (14/11/2023).

Diketahui perseroan juga masih memiliki saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya mencapai Rp160,12 miliar, dengan jumlah ekuitas senilai Rp823,80 miliar.

Investor yang berhak atas dividen NICL merupakan pemegang saham yang namanya tercatat paling lambat pada 24 November 2023.

Berikut adalah jadwal pembagian dividen interim PT PAM Mineral Tbk (NICL):

A. Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi

- Cum Dividen: 22 November 2023

- Ex Dividen: 23 November 2023

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930203/238-saham-menguat-ihsg-hari-berakhir-di-level-7-080-2ieJOXAUDf.jpg
238 Saham Menguat, IHSG Hari Berakhir di Level 7.080
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930173/wika-beton-wton-bidik-kontrak-baru-naik-hingga-10-di-2024-lIVbKQedND.jpg
WIKA Beton (WTON) Bidik Kontrak Baru Naik hingga 10% di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930145/indo-tambangraya-itmg-operasikan-tambang-baru-tahun-depan-cVY55C7OVh.jpg
Indo Tambangraya (ITMG) Operasikan Tambang Baru Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930008/ihsg-menguat-0-65-istirahat-di-level-7-082-xEofwTa0zH.jpg
IHSG Menguat 0,65%, Istirahat di Level 7.082
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/320/2930003/hermina-heal-janji-tebar-dividen-ke-investor-E6ohPW54VY.jpg
Hermina (HEAL) Janji Tebar Dividen ke Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2929897/ihsg-akhir-november-dibuka-menguat-pada-level-7-052-jgLCVuG1Ul.jfif
IHSG Akhir November Dibuka Menguat pada Level 7.052
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement