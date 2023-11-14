Jadwal Pembagian Dividen Emiten Tambang Nikel (NICL) Rp42,54 Miliar

JAKARTA – Jadwal pembagian dividen emiten pertambangan nikel PT PAM Mineral Tbk (NICL) senilai Rp42,54 miliar. Pembagian dividen telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Dividen bakal mengalir kepada pemegang 10,63 miliar saham yang beredar senilai Rp4 per saham. Dana pembayaran dividen berasal dari laba bersih NICL hingga kuartal III-2023 yang mencapai Rp61,64 miliar, dikutip dalam Keterbukaan Informasi, Selasa (14/11/2023).

Diketahui perseroan juga masih memiliki saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya mencapai Rp160,12 miliar, dengan jumlah ekuitas senilai Rp823,80 miliar.

Investor yang berhak atas dividen NICL merupakan pemegang saham yang namanya tercatat paling lambat pada 24 November 2023.

Berikut adalah jadwal pembagian dividen interim PT PAM Mineral Tbk (NICL):

A. Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi

- Cum Dividen: 22 November 2023

- Ex Dividen: 23 November 2023