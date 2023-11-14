Fatwa Haram Produk Israel, Pengusaha Ritel Khawatir Dampaknya sampai PHK

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) langsung mengambil langkah antisipatif mengurangi dampak adanya gerakan boikot terhadap produk yang dianggap pro terhadap Israel.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengungkapkan, saat ini pihaknya terus melakukan konsolidasi untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat di Tanah Air.

BACA JUGA: UMKM Mejeng di Ritel Milik Orang Terkaya Jepang

"Tentunya kami saat ini sedang berkonsolidasi untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada konsumen," ungkap Roy dalam siaran Market Reveiw di IDX Channel, Selasa (14/11/2023).

Tentu, kata Roy, Aprindo mendukung gerakan perdamaian untum kemanusian, namun perkara ekonomi juga harus menjadi perhatian.

Di mana masyarakat berharap lapangan kerja semakin terbuka dan semakin banyak anak bangsa yang punya kesempatan untuk bekerja, namun jika terjadi pengurangan transaksi di konsumsi maka akan berdampak buruk bagi para pelaku usaha.

"Otomatis akan ada PHK, dan itu memberi dampak kepada kesulitan lagi dan inilah yang kita musti ke depankan," ujarnya.