HOME FINANCE HOT ISSUE

UMKM Mejeng di Ritel Milik Orang Terkaya Jepang

Rio Adryawan , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |12:37 WIB
UMKM Mejeng di Ritel Milik Orang Terkaya Jepang
Produk UMKM Mejeng di Toko Ritel Orang Kaya Jepang. (foto :okezone.com/Rio)
A
A
A

JAKARTA – Ritel milik orang terkaya Jepang, Tadashi Yanai, menjalin kerjasama dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk mempopulerkan Usaha, Kecil, dan Menengah (UKM) di Indonesia.

Corporate PR Sustainability Uniqlo Yulia Rachmawati mengungkapkan adanya kolaborasi ini untuk membuat masyarakat mengenal produk UKM dan meningkatkan daya tarik terhadap produk lokal.

“Kami selalu mendukung produk UKM yang memang butuh bantuan untuk diperkenalkan ke khalayak masyarakat. Cara yang dilakukan kami dengan memberikan tempat bagi UKM terpilih untuk menaruh produknya di store Uniqlo dan ada scan barcode yang nantinya diarahkan ke sosmed UKM dengan harapan produk UKM nya dibeli,” ucapnya saat pengenalan Re-Uniqlo Studio, Rabu (8/11/2023).

Namun, lanjut Yulia, tidak semua produk UKM bisa dipamerkan di Uniqlo. Produk seperti makanan dan tanaman tidak bisa berada di Uniqlo Neighborhood Collaboration.

“Tentu kami memang memberikan kualifikasi terkait UKM ini, jadi hanya yang terpilih saja, begitu pun produk makanan dan tanaman tidak bisa karena cukup ribet,” ujarnya

Topik Artikel :
Ritel Uniqlo mejeng UMKM UMKM
