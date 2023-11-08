Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Sektor UMKM Jadi Pahlawan Ekonomi Indonesia

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |19:49 WIB
Sektor UMKM Jadi Pahlawan Ekonomi Indonesia
UMKM lokal jadi penyelamat ekonomi Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi kunci pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi covid.

Dilansir dari data Kemenkop UKM RI, UMKM menjadi kontributor terbesar untuk Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,5%.

Head of Regional Growth Expansion Tokopedia Nafisah Wulandari menyampaikan bahwa sebagian besar penjual di Tokopedia adalah UMKM lokal.

“Di Tokopedia sendiri kita juga mencatat bahwa ada lebih dari 14 juta seller, penjual di Tokopedia, yang hampir 100% nya itu memang UMKM lokal,” ujar Nafisah dalam acara Media Briefing, Rabu (8/11/2023).

Menurut data di Tokopedia sendiri juga jumlah UMKM lokal di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

“Jumlah UMKM lokal sendiri juga meningkat secara drastis lebih dari 7 juta dalam 3 tahun terakhir, jadi kalau kita catat dari Desember 2019 sampai ke Januari 2023, itu pertumbuhannya hingga 7 juta penjual, gitu,” tambah Nafisah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
