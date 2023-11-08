Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ikut DPLK BRI, UMKM: Kami Bisa Sisihkan Penghasilan untuk Iuran

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |13:46 WIB
Ikut DPLK BRI, UMKM: Kami Bisa Sisihkan Penghasilan untuk Iuran
UMKM Antusias dengan DPLK BRI. (Foto: Okezone.com/BRI)
A
A
A

JAKARTA – Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyambut antusias kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” yang diselenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI. Acara tersebut dilakukan Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur.

Salah Satu Pelaku UMKM Evi yang hadir dalam PRS Pandaan 2023 terdorong untuk bergabung dalam program tersebut.

“DPLK ini produk yang sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi pengusaha. Kami bisa menyisihkan penghasilan untuk iuran DPLK, serta juga bisa mengatur sendiri berapa yang mau didapat ketika kami pensiun,” ungkapnya, Rabu (8/11/2023).

Dari segi transparansi, return optimal yang bebas pajak, dan dukungan dari BRI selaku pendiri DPLK, menjadi faktor penting bagi para pelaku UMKM. Selain itu, kemudahan pengecekan saldo melalui BRImo yang dapat dilakukan secara harian juga sangat memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada peserta untuk dapat memonitor tabungan pensiun mereka.

Pada event tersebut, hadir lebih dari 150 pelaku UMKM dari segala macam bentuk usaha. Mulai dari food & beverage, tas rajut, pengrajin batik, pengrajin sandal, sampai usaha kopi dan lain sebagainya. Beberapa UMKM juga sudah memiliki outlet cabang dan memiliki pekerja yang mereka gaji secara mingguan maupun bulanan. Beberapa UMKM bahkan memiliki omset yang cukup besar namun belum terdapat perencanaan keuangan yang cukup bagus, khususnya terkait investasi dana pensiun.

Sementara itu, Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto mengatakan bahwa sudah menjadi wujud komitmen DPLK BRI dalam meningkatkan literasi Dana Pensiun dan pendampingan kepada nasabah serta pelaku UMKM untuk mempersiapkan uang pensiun pada hari tua nanti.

Halaman:
1 2
