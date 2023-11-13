Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Fatwa Haram Beli Produk Israel, UMKM Siap Penuhi Kebutuhan asal Tak Diganggu

Ikhsan Permana , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |15:07 WIB
Fatwa Haram Beli Produk Israel, UMKM Siap Penuhi Kebutuhan asal Tak Diganggu
Fatwa Haram Beli Produk Israel. (foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Fatwa haram terhadap produk-produk yang mendukung agresi militer Israel terhadap Palestina menjadi sorotan. Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) pun menyikapi fatwa yang dikeluarkan MUI tersebut dengan mendorong masyarakat supaya menggunakan produk dalam negeri atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman menegaskan produk-produk UMKM Tanah Air sangat mudah beradaptasi terhadap segala kondisi, sehingga apapun yang terjadi produk UMKM siap menjadi yang terdepan.

"Kalau ada peluang kita bisa isi asal enggak diganggu-gangguin aja," kata Hanung saat ditemui di kantor KemenkopUKM, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Hanung mengatakan, produk UMKM lokal tidak kalah kualitasnya dengan produk-produk asing. Dia mencontohkan produk-produk makanan yang saat ini banyak diproduksi di Indonesia.

"Makanan apa aja bisa kita bikin dan makanan kita udah enak-enak loh, UMKM kita itu apa aja bisa dibikin," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092782/jualan-produk-fashion-masih-laris-manis-ini-buktinya-RAphD9Nu7A.jpg
Jualan Produk Fashion Masih Laris Manis, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/455/3085501/5-cara-membuat-barcode-dengan-mudah-JZPuR1XHx4.jpg
5 Cara Membuat Barcode dengan Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/320/3086718/masyarakat-ri-sudah-tak-lagi-lihat-merek-produk-yang-penting-murah-wDa5yYp03Z.jpg
Masyarakat RI Sudah Tak Lagi Lihat Merek Produk, yang Penting Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/320/3068105/70-bahan-baku-impor-harga-jual-produk-di-ri-masih-mahal-Aqqkz5LQN0.jpg
70% Bahan Baku Impor, Harga Jual Produk di RI Masih Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/320/3041191/daftar-terbaru-boikot-produk-terafiliasi-israel-starbucks-hilang-ITM3Rq8QQq.png
Daftar Terbaru Boikot Produk Terafiliasi Israel, Starbucks Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/320/3027823/pengadaan-barang-dan-jasa-rumah-sakit-wajib-pakai-produk-lokal-oAzOBw4HiP.jfif
Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit Wajib Pakai Produk Lokal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement