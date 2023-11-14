Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertemuan Jokowi-Joe Biden Hasilkan Investasi Jumbo AS di Indonesia

Michelle Natalia , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |17:28 WIB
Pertemuan Jokowi-Joe Biden Hasilkan Investasi Jumbo AS di Indonesia
Pertemuan Jokowi dengan Joe Biden. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) menyambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di White House, Washington DC, hari ini. Pertemuan dua kepala negara menghasilkan sejumlah komitmen dan program investasi untuk memajukan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

"Hal ini akan menandai era baru antara kita, dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia secara keseluruhan, yang akan mempengaruhi segalanya. Hal ini mencakup peningkatan kerja sama keamanan, khususnya keamanan maritim. Hal ini juga mencakup perluasan kerjasama kita untuk membangun rantai pasokan yang aman dan tangguh. Hal ini termasuk memperdalam kolaborasi kita untuk memerangi krisis iklim," ujar Biden.

Berdasarkan lembaran fakta resmi dari website White House (whitehouse.gov), berikut adalah komitmen investasi AS ke perusahaan-perusahaan berkembang RI demi memajukan kesejahteraan.

1. Development Finance Corporation (DFC)

Lembaga DFC akan menyediakan pendanaan baru sebesar USD131 juta atau Rp2 triliun dengan perhitungan kurs Rp15.700 per dolar AS. Pendanaan ini akan digunakan untuk dua tujuan, yaitu:

a. Meningkatkan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi melalui penjaminan pinjaman kepada Bank Sampoerna untuk mendukung pinjamannya kepada usaha mikro, kecil, dan menengah;

b. Memberikan pinjaman langsung untuk memperluas pinjaman keuangan mikro Amartha Nusantara Raya kepada pengusaha di pedesaan di Indonesia, yang secara khusus ditargetkan pada bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh perempuan.

2. ExxonMobil

Pemerintah Indonesia berencana untuk menggandeng ExxonMobil dalam investasi yang mencapai USD15 miliar untuk meningkatkan pertumbuhan industri dan mendorong dekarbonisasi di Indonesia dan berpotensi di seluruh Indo-Pasifik, termasuk penilaian bersama oleh ExxonMobil dan Pertamina mengenai potensi pusat penyerapan karbon jauh di bawah tanah di Laut Jawa, yang dapat menampung setidaknya tiga miliar metrik ton karbon dioksida.

Halaman:
1 2
