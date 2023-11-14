Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sumber Kekayaan Prajogo Pangestu, Orang Terkaya RI Berharta Rp600 Triliun

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |18:03 WIB
Sumber Kekayaan Prajogo Pangestu, Orang Terkaya RI Berharta Rp600 Triliun
Daftar perusahan milik Prajogo Pangestu (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya di Indonesia. Berdasarkan Forbes Real Time Billionaires Selasa (14/11/2023), harta milik Prajogo mencapai USD38,2 miliar atau sekitar Rp599 triliun (Kurs:15.701 per dolar).

Posisi Prajogo menggeser Low Tuck Kwong yang sekarang menjadi orang terkaya nomor dua dengan harta mencapai USD26,9 miliar. Sementara di posisi ke tiga ada R. Budi Hartono dengan kekayaan USD24,6 miliar disusul oleh saudaranya Michael Hartono yang mencapai USD23,5 miliar.

Prajogo diketahui merupakan pemilik saham dari beberapa emiten, di antaranya PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) dan PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN). Selain itu ia juga merupakan pemilik saham dari PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA).

Meski saat ini menjadi orang terkaya di Indonesia, Prajogo ternyata melewati perjalanan hidup yang tidak mudah. Prajogo, atau akrab disapa Phang Djoem Phen, lahir di Sungai Betung, Kalimantan Barat pada tahun 1944.

Ia merupakan anak dari seorang pedagang karet dan pendidikannya hanya sampai tingkat sekolah menengah. Meskipun demikian, pada tahun 1960, tekadnya membawanya merantau ke Jakarta dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.

Perjalanan ke Jakarta tidak sesuai harapan. Prajogo menghadapi kegagalan dan terpaksa kembali ke kampung halamannya. Tanpa menyerah, ia memilih menjadi sopir angkot untuk mencari nafkah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement