Sumber Kekayaan Prajogo Pangestu, Orang Terkaya RI Berharta Rp600 Triliun

JAKARTA - Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya di Indonesia. Berdasarkan Forbes Real Time Billionaires Selasa (14/11/2023), harta milik Prajogo mencapai USD38,2 miliar atau sekitar Rp599 triliun (Kurs:15.701 per dolar).

Posisi Prajogo menggeser Low Tuck Kwong yang sekarang menjadi orang terkaya nomor dua dengan harta mencapai USD26,9 miliar. Sementara di posisi ke tiga ada R. Budi Hartono dengan kekayaan USD24,6 miliar disusul oleh saudaranya Michael Hartono yang mencapai USD23,5 miliar.

Prajogo diketahui merupakan pemilik saham dari beberapa emiten, di antaranya PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) dan PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN). Selain itu ia juga merupakan pemilik saham dari PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA).

Meski saat ini menjadi orang terkaya di Indonesia, Prajogo ternyata melewati perjalanan hidup yang tidak mudah. Prajogo, atau akrab disapa Phang Djoem Phen, lahir di Sungai Betung, Kalimantan Barat pada tahun 1944.

Ia merupakan anak dari seorang pedagang karet dan pendidikannya hanya sampai tingkat sekolah menengah. Meskipun demikian, pada tahun 1960, tekadnya membawanya merantau ke Jakarta dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.

Perjalanan ke Jakarta tidak sesuai harapan. Prajogo menghadapi kegagalan dan terpaksa kembali ke kampung halamannya. Tanpa menyerah, ia memilih menjadi sopir angkot untuk mencari nafkah.