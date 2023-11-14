Ciptakan Lapangan Kerja, Partai Perindo Beri Pelatihan UMKM

JAKARTA - Partai Perindo mendorong penciptaan lapangan kerja. Salah satu caranya dengan menghadirkan pelatihan UMKM Jualan Es Tebu bagi masyarakat wilayah Kembangan, Jakarta Barat.

Pelatihan diinisiasi Caleg DPR RI Dapil Jakarta III Lisa Mariana Wardhana dan Caleg DPRD DKI Dapil 10 Pahala Manurung.

Lisa mengatakan, pihaknya menginisiasi pelatihan tersebut agar masyarakat dapat mendapatkan penghasilan sehingga perputaran roda ekonomi di Indonesia berputar.

Dia mengatakan, dalam pelatihan ini pihaknya mengundang praktisi atau pelaku usaha es tebu yang terlebih dahulu sukses dalam menjalankan usahanya.

"Kita melakukan pelatihan ini secara berkelanjutan, tidak hanya di sini saja, melainkan dilatih, diberikan pendampingan hingga dapat bisa berjalan sendiri dan menghasilkan pendapatan," katanya di Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo berencana akan terus mengadakan acara serupa di kemudian hari. Hal ini lantaran masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut sangat antusias.