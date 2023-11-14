Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Beras di Pasar Induk Cipinang, Medium Rp12 Ribu dan Premium Rp13 Ribu/Kg

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |20:14 WIB
Harga Beras di Pasar Induk Cipinang, Medium Rp12 Ribu dan Premium Rp13 Ribu/Kg
Pasar Induk Beras Cipinang. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur stabil, tapi masih cukup tinggi. Harga beras dibanderol di atas Rp12.000 per kilogram (Kg).

Pemilik Toko Sumber Raya yang biasa dipanggil Enci mengatakan, harga rata-rata beras medium sekitar Rp12.000 per kilogram (kg), sedangkan untuk beras premium berkisar di harga Rp13.000 hingga Rp14.000 per kg.

"Medium sekitar Rp12.000 an, kalau premium Rp13.000. Kurang lebih kayak gitu, enggak begitu berkembang (harga beras) cuma saya sebutnya ada premium bagus dan premium bawah yang mendekati medium lah. Kalau yang kualitas supernya di Rp14.000an yang bergerak ke atas cuma ketan doang," ungkap Enci kepada MPI, Selasa (14/11/2023).

Sementara itu, Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (KKPIBC) Zulkifli Rasyid mengatakan bahwa kondisi di Pasar Induk Cipinang cukup baik, harga berasnya pun masih relatif stabil.

"Harga beras medium di Pasar Induk Cipinang harganya cuman Rp11.000, sebelum Agustus dulu Rp12.500 sampai Rp13.000 beras medium. Kalau premium itu masih agak Rp13.000 sampai Rp13.500," jelasnya.

Harga stabil tersebut menurutnya karena operasi pasar yang masif dilakukan oleh pemerintah dan berjalan dengan baik.

"Sekarang Bulog dan Pasar Induk kan melakukan operasi pasar. Sehingga kondisi di Pasar Induk Cipinang biasa-biasa saja, kalau kata orang di luar kan katanya beras harga naik, tapi kalau di Pasar Induk Cipinang beras harganya itu masih stabil," ujarnya.

Halaman:
1 2
