Presiden Jokowi Ngobrol Bareng Bos Freeport, Bahas Apa?

JAKARTA – Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Chairman Freeport McMoRan, Ricard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin, 13 November 2023.

Presiden Jokowi menyambut baik pertemuan ini, karena membahas mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir.

BACA JUGA: Freeport Mau Bangun Smelter di Fakfak Papua Barat

“Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10% saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” ungkap Presiden Jokowi kepada Ricard Adkerson, Selasa (14/11/2023).

Presiden Jokowi juga berharap agar hal tersebut dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini.

“Selesai di akhir bulan ini,” kata Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir mengatakan bahwa saat ini hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat terus meningkat, terutama dalam bidang perdagangan.

“Kalau kita lihat apalagi surplus perdagangan kita dengan Amerika sudah mencapai hampir USD16 miliar, dan pertumbuhannya beberapa tahun terakhir cepat. Investasi Amerika di Indonesia itu sudah nomor empat sekarang, yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ucap Erick.