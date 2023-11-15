Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Cara Ganjar Pranowo Kembangkan Industri Ekonomi Kreatif

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |11:10 WIB
4 Cara Ganjar Pranowo Kembangkan Industri Ekonomi Kreatif
Ganjar Pranowo Kembangkan Industri Ekonomi Kreatif. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo mengungkapkan empat langkah untuk memperkuat industri Ekonomi Kreatif (Ekraf) dalam negeri. Pertama meningkatkan pendidikan dan kesadaran terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai pengakuan terhadap karya seniman.

Kedua, menyederhanakan proses perizinan yang seringkali rumit.

Langkah ketiga melibatkan pembuatan program pencarian bakat untuk anak-anak kreatif yang berpotensi.

Keempat, menjadikan seniman sebagai diplomat internasional untuk meningkatkan pengakuan industri Ekonomi Kreatif dalam negeri di tingkat global.

Ganjar mencontohkan tentang suksesnya industri Ekonomi Kreatif Korea Selatan dalam mendapatkan ketenaran di pasar internasional.

“Banyak seniman kita hebat berkelas dunia, kenapa kita tidak memanfaatkan itu. Mereka dipuja di seluruh dunia dan itu pasti akan menjadi brand, tidak hanya untuk dirinya, tapi kalau kita tarik untuk negara, kita bisa berkolaborasi menyampaikan pesan tentang Indonesia keluar,” kata Ganjar, Rabu (15/11/2023).

Pria berambut putih tersebut mengungkapkan bahwa telah berinteraksi dengan sejumlah individu yang aktif dalam industri kreatif. Pengalaman ini memberinya wawasan mengenai potensi anak muda Indonesia untuk menjadikan sektor industri kreatif sebagai kekuatan utama bagi negara.

"Tiga anak muda yang selalu saya contohkan, ada Nikki, Rich Brian, dan Putri Ariani. Betapa mereka anak muda kreatif yang sangat hebat. Dan di Indonesia, masih banyak anak muda berbakat lainnya yang bisa membuat ekonomi digital kita jaya," ucap Ganjar.

Kaitan Antara Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif

Sektor ekonomi kreatif menjadi semakin penting dan diupayakan di banyak negara saat ini, dipicu oleh kebutuhan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Secara umum, ekonomi kreatif berkontribusi dalam menghasilkan pemikiran dan inovasi terkini, baik dalam bentuk layanan maupun produk/.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/320/3076973/komisaris-cantik-widiyanti-putri-jadi-menteri-pariwisata-di-kabinet-merah-putih-ternyata-pengusaha-sawit-lBMdu78fmk.jpg
Komisaris Cantik Widiyanti Putri Jadi Menteri Pariwisata di Kabinet Merah Putih, Ternyata Pengusaha Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/320/3074705/soroti-potensi-daerah-wisata-rohmi-komitmen-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat-lokal-eSGNYMEb2Z.jpg
Soroti Potensi Daerah Wisata, Rohmi Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/320/3056560/luhut-singgung-200-ribu-turis-yang-tinggal-di-bali-kriminal-dan-kurangi-lapangan-kerja-warga-lokal-J1dwqLwXag.jfif
Luhut Singgung 200 Ribu Turis yang Tinggal di Bali: Kriminal dan Kurangi Lapangan Kerja Warga Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/320/3041630/cerita-bos-golden-rama-lewati-krisis-saat-pandemi-covid-19-gBR000ZT2s.jpg
Cerita Bos Golden Rama Lewati Krisis saat Pandemi Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/320/3028399/kunjungan-turis-ke-indonesia-naik-hingga-1-1-juta-terbanyak-dari-malaysia-laZ6UeNNb3.jfif
Kunjungan Turis ke Indonesia Naik hingga 1,1 Juta, Terbanyak dari Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/320/3012609/libur-waisak-292-ribu-kendaraan-sudah-tinggalkan-jabotabek-s91wXNOUnX.jpg
Libur Waisak, 292 Ribu Kendaraan Sudah Tinggalkan Jabotabek
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement