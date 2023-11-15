Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Konser Coldplay dan Piala Dunia U-17, Jumlah Penumpang Pesawat Naik

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |16:12 WIB
Ada Konser Coldplay dan Piala Dunia U-17, Jumlah Penumpang Pesawat Naik
Penumpang Garuda Indonesia alami Kenaikan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyatakan jumlah penumpang pesawat Garuda Indonesia mengalami peningkatan jelang konser Coldplay yang akan diselenggarakan hari ini.

Irfan mengatakan peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan. Hal tersebut lantaran banyak penumpang yang telah melakukan pemesanan.

"Nggak banyak sih, ya ada satu dua penerbangan, keliatannya lebih banyak yang di Jakarta, kedua mungkin meraka pada jauh-jauh hari (tiba di Jakarta)," kata Irfan saat ditemui di Komplek DPR RI, Rabu (15/11/2023).

Kemudian lanjut dia peningkatan jumlah penumpang yang tidak signifikan juga lantaran konser tersebut hanya dilakukan satu hari saja.

"Tapi oke, ini juga nggak terlalu ada peningkatan karena kan ini cuma sekali, mungkin kalo tahun depan Coldplay maen seminggu lebih terasa," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151213/garuda_indonesia-avFU_large.jpg
Garuda Indonesia Ungkap Alasan Buka Kembali Penerbangan Jakarta-Doha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130492/uang-tovj_large.jpg
Karyawan Garuda Indonesia Diduga Terlibat Sindikat Peredaran Uang Palsu, Bakal Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/320/3128267/garuda-NBT9_large.jpg
Garuda Indonesia Operasikan Jet GA-2, Ada Motif Batik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/320/3087488/erick-thohir-ingin-garuda-indonesia-jadi-agregator-pesawat-wxmXVtVza8.jpg
Erick Thohir Ingin Garuda Indonesia Jadi Agregator Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086248/wamildan-jadi-dirut-garuda-singgung-pesawat-baru-KUbTSltWYj.jpg
Wamildan Jadi Dirut Garuda, Singgung Pesawat Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086209/profil-wamildan-tsani-dirut-garuda-indonesia-yang-baru-langsung-dipilih-prabowo-RoAGFNlzcN.jpg
Profil Wamildan Tsani, Dirut Garuda Indonesia yang Baru Langsung Dipilih Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement