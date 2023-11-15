Ada Konser Coldplay dan Piala Dunia U-17, Jumlah Penumpang Pesawat Naik

JAKARTA - Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyatakan jumlah penumpang pesawat Garuda Indonesia mengalami peningkatan jelang konser Coldplay yang akan diselenggarakan hari ini.

Irfan mengatakan peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan. Hal tersebut lantaran banyak penumpang yang telah melakukan pemesanan.

"Nggak banyak sih, ya ada satu dua penerbangan, keliatannya lebih banyak yang di Jakarta, kedua mungkin meraka pada jauh-jauh hari (tiba di Jakarta)," kata Irfan saat ditemui di Komplek DPR RI, Rabu (15/11/2023).

Kemudian lanjut dia peningkatan jumlah penumpang yang tidak signifikan juga lantaran konser tersebut hanya dilakukan satu hari saja.

"Tapi oke, ini juga nggak terlalu ada peningkatan karena kan ini cuma sekali, mungkin kalo tahun depan Coldplay maen seminggu lebih terasa," katanya.