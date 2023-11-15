Jumlah Jamaah Haji 2024 Diprediksi Bakal Lebih Banyak Dibanding 2023

JAKARTA - PT Angkasa Pura II melaporkan bahwa pada periode haji 2023 pihaknya melayani sebanyak 92.859 atau 92,8 juta jamaah yang berangkat dari 6 bandara.

Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan bahwa jumlah tersebut tumbuh 2% dibandingkan pada 2019 sebanyak 91.316 jamaah haji.

"Itu artinya 2023 saja yang sudah dilayani di 6 bandara sudah jauh lebih besar dari 2019," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat membahas komponen biaya penerbangan haji 2024 bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (15/11/2023).

Awaluddin dari jumlah tersebut, Bandara Soekarno Hatta masih menjadi bandara yang tersibuk dalam melayani jamaah haji.

Dia mengatakan, bandara Soekarno Hatta melayani 142 kloter dan 55.985 atau 55,9 juta jamaah haji pada 2023.

"Dan kami prediksikan insyaallah 2024 lebih besar sejalan dengan tambahan kuota jamaah haji," katanya.

Sementara, Bandara Kertajati, Majalengka yang baru saja dijadikan embarkasi dan debarkasi melayani sebanyak 9.268 jemaah haji pada 2023 dari 25 kloter Jawa Barat.